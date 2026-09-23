Джиган устроил стрельбу в собственном доме? Что известно о ЧП, которое скрывали три месяца

23 сентября портал «МСК1.ру» со ссылкой на телеграм-каналы Mash , SHOT и Baza сообщил о резонансном инциденте с участием рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна). По этим данным, еще в ночь с 3 на 4 июля артист устроил стрельбу по обслуживающему персоналу в своем доме в подмосковном коттеджном поселке и почти 10 часов удерживал людей взаперти, пока в доме находились дети его и Оксаны Самойловой.

Что произошло в ночь на 4 июля в доме Джигана

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Как пишет «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал Mash, той ночью Джиган решил, что окружающие настроены против него, приоделся в «Рембо», взял в руки карабин «Сайга-9» и созвал прислугу и охрану в гостиную. По версии Mash, дальше начались обвинения: кого-то артист заподозрил в предательстве и сливе информации, кого-то — в национализме. Подчеркнем: эта хронология пока опирается исключительно на публикации телеграм-каналов, а не на официальные заявления правоохранительных органов.

Стрельба и освобождение заложников

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По данным Mash, на которые ссылается «МСК1.ру», одного из охранников рэпер обвинил в педофилии и, приставив оружие, добился от него признания в этом. После этого, как утверждает источник, мужчине дали несколько секунд на попытку убежать, а затем открыли по нему огонь — охранник получил ранения руки и ноги. Эта версия событий не подтверждена ни следствием, ни независимыми источниками, а обвинение в педофилии не является установленным фактом.

Телеграм-канал StarHit опубликовал сообщение, которое, по утверждению издания, старшая дочь рэпера в момент стрельбы отправила матери — Оксане Самойловой, находившейся тогда в Италии: в нем девочка просила о помощи и говорила, что боится за свою жизнь. Отметим, что это единичная публикация в Telegram, ее подлинность независимо не подтверждена.

Отдельно об освобождении заложников написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак: по ее данным, детей и домашних вызволяли частные экс-бойцы спецназа, действовавшие по протоколу освобождения заложников. Это утверждение также приводится только со ссылкой на ее канал и требует дополнительной проверки.

«Кошмарил персонал»: что рассказывают бывшие сотрудники Джигана

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По данным StarHit, стрельба стала кульминацией, а не единичным эпизодом. Бывший сотрудник семьи рассказал, что Джиган годами держал в напряжении домашний персонал: увольнял людей смской без объяснений, срывался и грубо унижал работников. По этой версии, лишилась работы няня детей, проработавшая в семье много лет — рэпер якобы написал ей, чтобы больше не приходила. Источник Mash утверждает, что дело доходило до угроз убийством в адрес сотрудников.

Источники также подчеркивают: самих детей и Оксану Самойлову рэпер физически не трогал.

Telegram-канал Mash также напомнил о другом эпизоде, о котором ранее рассказывал бывший член команды артиста: по этой версии, в 2019 году на концерте в Одессе Джиган в приступе ярости откусил кусок уха своему менеджеру — из-за того, что барабанщик коллектива вышел на сцену с чужим диджеем. Пострадавшему, по данным канала, пришлось пришивать часть уха в больнице; сам он инцидент подтвердил лишь косвенно и говорить о деталях отказался. Эта информация также исходит от одного источника Mash и не имеет независимого подтверждения.

Что говорит Оксана Самойлова о стрельбе Джигана

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Официального развернутого заявления от модели и предпринимательницы пока не последовало, но, как отмечает StarHit, факт инцидента она подтвердила журналистам издания, не вдаваясь в подробности. После случившегося Самойлова, по данным Amur.Life, срочно вернулась в Москву, забрала детей и усилила личную охрану.

Портал Tolknews обратил внимание на пост, который Самойлова опубликовала в своих соцсетях: в нем она написала, что в 2020 году ее называли «терпилой», а в 2025-м — осуждали за то, что она «выбрала себя», и что нужно жить по велению сердца. Важно уточнить: сам текст поста не содержит прямых отсылок к стрельбе или к Джигану — Tolknews лишь связал его с инцидентом по времени публикации, и это, вероятно, совпадение, а не прямой комментарий блогера к случившемуся.

Где сейчас Джиган

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По данным телеграм-канала Mash, после инцидента рэпера в невменяемом состоянии увезли в один из самых дорогих реабилитационных центров Израиля — в Ришон-ле-Ционе. Курс лечения, как утверждает источник, рассчитан на три месяца и обходится примерно в 5 миллионов рублей. Канал также описывает распорядок в клинике — детокс-программу первых недель, ежедневную работу с четырьмя психиатрами, групповую терапию по расписанию и бытовые условия.

Напрямую то, что артиста поместили в клинику именно после июльской стрельбы, никто официально не подтвердил — известно только, что в августе Джиган публиковал фото и видео из Израиля, не объясняя причин пребывания там.

Артист в разговоре с изданием Super сообщил, что информация вокруг того, что он якобы в кого-то стрелял, — вброс и клевета. «Провокация. Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили», — заявил Джиган. Видео, которые разлетелись по Сети, — это всего лишь съемки для его нового трека.

В окружении семьи самого Джигана и Самойловой также убеждены, что весь этот информационный шум слишком раздут. По их мнению, детям ничего не угрожало, а рэпер ни от кого признаний при помощи оружия не добивался. «Ничего такого уж страшного там не было, все сильно раздуто, преувеличено. Мы многое видели, но это происходит не потому, что есть вседозволенность. Он пытается справиться с этой проблемой, но не может. Это сильнее его. Он очень любит детей и никогда бы их не обидел», — сообщает источник издания Woman.ru.

Что говорит общественность про происшествие с Джиганом

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в шоке от новостей о Джигане. Изданию «Подъем» она заявила, что вмешиваться в дела семьи Джигана никто не имеет права, однако защитить детей очень важно. «Какая дичь. Мне вот любопытно: органы опеки как-то отреагировали или нет? Я сейчас дам в комитете поручение, и мы запросим у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка, как они на это отреагировали. Если он [Джиган] сам сейчас находится в Израиле, любопытно: а мама, которая отсутствовала, она-то сейчас с детьми? Если с детьми и к ней нет никаких вопросов, то это одна тема. Если и мама недостаточно внимания детям уделяет, надо подключаться органам опеки. Но прежде чем делать какие-то выводы, мы все-таки запросим информацию и изучим ее комитетом», — высказала свое мнение политик.

По поводу произошедшего высказалась и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России. Политик написала в своем телеграм-канале: «Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов», — подчеркнула она.

Мизулина задается вопросом, почему в июле, когда к дому Джигана приехала полиция, артиста не задержали. «Непонятно, проводилась ли проверка в связи с произошедшей ситуацией. Было ли изъято оружие, лишен ли рэпер лицензии на хранение оружие, проверялось ли каким образом вообще эта лицензия была получена с учетом вероятной наркотической зависимости человека (в случае, если лицензия вообще была). Если действительно на место событий приезжали сотрудники полиции, как пишут СМИ, то почему в итоге рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство и незаконным лишением свободы?» — пишет политик.

«Где вообще гарантии, что вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы? Кроме того, много вопросов и к органам опеки - если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики», — беспокоится Мизулина.

Ксения Собчак в свою очередь обещает выпустить интервью к пятнице с Оксаной Самойловой, где приведет полную реконструкцию «нападения Джигана на своих домашних». «Мы с Оксаной уже подробно поговорили об этом некоторое время назад, но по ее просьбе я обеспечивала ей конфиденциальность, как и любому герою своих интервью. Зачем — поймете очень скоро. Во время интервью я иногда не понимала, кто именно из нас сейчас матерится, а кто плачет. Настолько это казалось диким нам обеим. Уверена, покажется и вам», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Реакция правоохранительных органов

После того как в Сеть просочилась информация о «выходках» Джигана, полиция начала проверку, сообщил ТАСС. В правоохранительных органах отметили, что инцидент произошел в начале июля, но в настоящее время никаких письменных заявлений в полицию не поступало.

Тем временем телеграм-канал SHOT пишет, что если вина Джигана будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. «Пострадавший охранник, которому Джиган выстрелил в руку и ногу, после инцидента уехал на родину в Таджикистан. Если экспертиза подтвердит вред здоровью средней тяжести, рэперу может грозить до 5 лет колонии, а при тяжком вреде с применением оружия — до 10 лет. Также правоохранители могут проверить его действия по статье о хулиганстве. Отдельную оценку дадут возможному удержанию персонала. В случае если Джиган не выпускал сотрудников из дома, его действия могут квалифицировать как незаконное лишение свободы. За удержание нескольких человек или применение оружия предусмотрено до 5 лет лишения свободы», — приводит расследование SHOT.