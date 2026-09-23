В Новосибирске поддержали новые рекомендации Минздрава по лечению педофилов

Минздрав перечислил критерии диагностики фетишизма, эксгибиционизма, вуайеризма, педофилии и садомазохизма. Лечение зависит от тяжести расстройства: от психотерапии при легкой форме до антидепрессантов и препаратов, снижающих уровень тестостерона.

Пациентов, обратившихся добровольно, поставят на диспансерный учет. Доступ к этим данным имеют правоохранительные органы. В некоторых случаях лечение может быть принудительным.

Майоров назвал рекомендации важным шагом для защиты детей. По его словам, проблема касается и Новосибирской области: такие случаи возможны как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

«Ребенок, столкнувшийся с таким взрослым, получает психологическую травму на всю жизнь, что потом мешает ему строить собственные здоровые отношения», — сказал Майоров.

Он посоветовал родителям объяснять детям, что никто не вправе нарушать их личные границы. Ребенок может отказать взрослому, а если ему нужна помощь — обратиться к родителям. Майоров также рекомендовал учить детей кричать и убегать при угрозе, не запугивая их.

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