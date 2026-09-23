Никакого больше Голливуда: запретят ли в России «теневые» премьеры в кинотеатрах и к чему это может привести

Какими последствиями для отечественного кинотеатрального бизнеса грозит запрет так называемого «предсеансового обслуживания» и переключатся ли зрители на российское кино, читайте в материале РИАМО.

Что говорят о возможном запрете «теневых» премьер

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О том, что практика предсеансового обслуживания в кинотеатрах России может закончиться, в начале сентября в беседе с ТАСС заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков. «В России завершается практика предсеансового обслуживания», — сообщил Воронков, не приведя подробностей.

Российские кинотеатры прибегают к схеме «предсеансового обслуживания», чтобы показать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. Так, зритель покупает билет на ленту, идущую в стране легально, однако перед ней кинотеатр «бесплатно» показывает голливудскую новинку.

Как добавил Воронков, фильмы «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» — самые ожидаемые мировые кинопремьеры конца 2026 года — не выйдут в российский прокат. По его словам, выход этих картин не запланирован вне зависимости от даты релизов российских фильмов. Они не появятся в российском прокате «ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте». При этом, по словам главы АВК, существует возможность достичь договоренностей с американскими компаниями. Но даже в таком случае указанные ленты выйдут в российский прокат не раньше 1 апреля 2027 года.

Мировая премьера фильма «Дюна: Часть третья» состоится 16 декабря 2026 года. Кинокартина «Мстители: Доктор Дум» выйдет в этот же день.

Как возможный запрет «теневых» премьер оценили эксперты

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По мнению президента Гильдии кинопродюсеров и организаторов кинопроизводства Филиппа Кудряшова, инициатива по полному запрету предсеансового обслуживания в российских кинотеатрах не соответствует текущим реалиям коммерческого проката — об этом он сообщил 8 сентября в эфире радио «Говорит Москва».

Глава отраслевого объединения подчеркнул, что альтернативный показ иностранного кино остается ключевым фактором сохранения рентабельности кинотеатрами. Объемы отечественных релизов пока не закрывают потребности рынка. Кудряшов добавил, что, вопреки нормам законодательства, мгновенный отказ от сложившейся схемы показов маловероятен. Он может привести к критическим убыткам для киносетей.

Полный отказ от показа зарубежных фильмов может привести к тому, что российские кинотеатры недосчитаются до 8 миллиардов рублей в год — об этом РИАМО сообщил кандидат экономических наук и предприниматель Владислав Скрипко. По словам эксперта, точно оценить потерю прибыли кинотеатров невозможно без доступа к отчетности конкретных сетей. Однако ориентиром могут служить данные по сборам от неофициальных показов.

Так, в первом полугодии 2026 года такие показы принесли кинотеатрам около 4,1 миллиарда рублей из общего оборота в 35,2 миллиарда рублей. Таким образом, на них пришлось около 11,6% кассовых сборов. «Это верхняя граница выпадающих сборов, а не чистая прибыль кинотеатров», — отметил Скрипко.

Если после отказа от теневого проката половина зрителей, которые сейчас выбирают зарубежные фильмы, переключится на официальные российские картины, потери кинотеатров могут составить около 2 миллиарда рублей за полугодие. В пересчете на год эксперт оценивает возможный разрыв в 4–5 миллиардов рублей.

При слабом замещении зарубежного контента российскими фильмами потери могут приблизиться к 8 миллиардам рублей в год. При этом кинотеатры недополучат не только кассовую выручку, но и доходы от баров и других сопутствующих продаж, которые напрямую зависят от посещаемости. «Сильнее пострадают небольшие региональные кинотеатры», — считает эксперт.

Сможет ли российское кино заместить иностранные премьеры

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По мнению Владислава Скрипко, проблема с отказом от практики предсеансового обслуживания в кинотеатрах России заключается не только в сокращении числа премьер. Если зритель не найдет в кинотеатре привычного зарубежного контента, он может вовсе отказаться от похода в кино и выбрать просмотр фильма на онлайн-платформе.

Поэтому потенциальный отказ от теневого проката не обязательно приведет к простому перераспределению зрительского спроса в пользу российских фильмов. При недостаточном количестве крупных официальных релизов часть аудитории может покинуть кинотеатры, что усилит финансовую нагрузку на отрасль.

Между тем, как отмечается в исследовании «Экран без границ: кино и зритель в СНГ», выпущенном в рамках Московской международной недели кино, сегодня доля отечественных фильмов на внутреннем кинорынке уверенно растет: по итогам 2025 года в совокупных сборах она составила почти 77%, в посещаемости — 79%. При этом выпускается много сказок, но не хватает жанровых картин.

Восемь российских релизов в 2025 году заработали свыше 1 миллиарда рублей, половина из них приходится на сказки — «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,345 миллиарда рублей), «Финист. Первый богатырь» (2,741 миллиарда), «Горыныч» (1,538 миллиарда) и «Алиса в Стране чудес» (1,230 миллиарда).

Как уточняется в исследовании, уход в сторону семейного контента и отсутствие внимания к другим сферам кино сказывается на посещаемости кинотеатров. Сейчас их репертуару не хватает в первую очередь жанровых картин, которые стабильно собирают умеренно-среднюю кассу.

«Для молодежной аудитории триггером для похода в кино по-прежнему остаются зарубежные картины, выходящие в легальном прокате — как, например, музыкальный байопик „Майкл“ про Майкла Джексона (кассовые сборы в России — 2,18 миллиарда рублей), триллер „Горничная“ с Сидни Суини (1,4 миллиарда рублей) и „Вот это драма!“ с Робертом Паттинсоном и Зендеей (637 миллиона рублей)», — отметил член совета АВК, гендиректор «Рентрак Россия/СНГ» Роман Исаев.

Кроме того, актуальной проблемой российской киноиндустрии эксперты назвали значительный рост стоимости производства картин из-за инфляции, повышения стоимости логистики и сложностей с зарубежным оборудованием.

Каковы перспективы «теневых» кинопремьер в России

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В условиях кризиса на рынке кинотеатров, начавшегося еще в период пандемии Covid-19, и отсутствия мер государственной поддержки отрасли, практика предсеансового обслуживания стала единственным вариантом для выживания кинотеатров, особенно маленьких и локальных сетей, говорит в беседе с РИАМО кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Однако юридические риски сохраняются: кинотеатры находятся под постоянной угрозой административных штрафов за демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения (статья 14.58 КоАП РФ)», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Исмаилова, существуют и технические проблемы вроде предоставления качественной картинки и дубляжа по фильмам, официально не выходящим в России, что вынуждает кинотеатры закупать их в соседних странах или даже обращаться к любительским студиям озвучивания.

В то же время закрепление запрета на «теневые» премьеры на уровне государства возможно, но станет болезненным ударом по и так страдающей отрасли, считает эксперт. Резкий административный запрет вызовет волну банкротств, от которых пострадает не только сфера кинотеатров, но и все сопутствующие услуги, а также коммерческая торговая недвижимость, для которой кинотеатры становятся якорными арендаторами, точками притяжения посетителей и ключевыми генераторами человекопотока.

«Прекращение практики возможно лишь поэтапно — по мере насыщения рынка качественным отечественным контентом и проектами из дружественных стран, однако решение в любом случае приведет к росту цен на билеты, проблемам с заполняемостью залов и еще большему перетоку зрителей на пиратские стриминги и торренты, минуя культуру кинотеатрального просмотра», — заключает Исмаилов.