Покушение на убийство: как могут квалифицировать дело Джигана в России

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, может получить до 10 лет тюрьмы за дебош со стрельбой, заявил РИАМО бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

По словам правозащитника, в таком происшествии правоохранительные органы могут усмотреть покушение на убийство двух и более лиц. Сейчас следствие должно инициировать доследственную проверку или, основываясь на сообщениях в СМИ, возбудить уголовное дело.

«То, что он находился в состоянии алкогольного или любого другого опьянения, не освобождает его от ответственности, а, наоборот, является отягчающим обстоятельством. Нужно смотреть на то, какую позицию сейчас займет Следственный комитет и прокуратура», — сказал Багатурия.

Он добавил, что, если говорить о покушении на убийство, то рэперу может грозить срок от 6 до 10 лишения свободы. Также многое зависит от того, будет ли Джиган арестован, признает ли вину и будет ли компенсировать ущерб пострадавшим от его дебоша.

Багатурия подчеркнул, что заявлений от потерпевших не требуется для начала расследования. Правоохранители могут начать проверку на основании публикаций в СМИ, а также по сообщениям от медиков, к которым обратились пострадавшие.

Ранее рэпер Джиган взял в заложники обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье, а затем расстрелял охранника. После этого музыкант попал в элитный рехаб в Израиле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.