67% выбирают недвижимость: на что россияне тратят материнский капитал

67% россиян планируют вложить материнский капитал в недвижимость, а почти каждый пятый хочет купить отдельное жилье для ребенка, сообщили РИАМО в ГК «Гранель».

По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», 67% россиян планируют вложить материнский капитал в приобретение недвижимости. Из них 30% планируют покупку квартиры или дома для всей семьи, 19% россиян хотят приобрести отдельную недвижимость для ребенка. Еще 18% планируют направить средства на расширение уже имеющегося жилья.

Еще 17% россиян хотели бы оставить маткапитал на образование ребенка. 11% планируют потратить средства на ремонт или обустройство жилья. Всего 5% рассматривают перевод маткапитала в пенсионные накопления.

Среди участников исследования, которые уже приобрели недвижимость на материнский капитал, 64% не планируют сдавать ее в аренду. Треть из них (34%) не хочет заниматься поиском арендаторов и дополнительными документами. Еще 31% опасается, что жильцы могут испортить квартиру, и предпочитает сохранить ее для ребенка. Еще 13% владельцев такой недвижимости планируют поселить в ней кого-то из близких, например родителей или брата.

«При этом 21% рассматривают сдачу квартиры как способ получить дополнительный доход до того момента, когда жилье понадобится ребенку. 12% будут использовать арендные платежи на текущие расходы: питание, игрушки, развлечения и ремонт в детской. Еще 6% планируют направлять доход от аренды на окупаемость или частичное погашение ипотеки. Еще 2% будут откладывать деньги от аренды на взрослую жизнь ребенка — например, на образование или покупку автомобиля», — заявила директор по продажам ГК «Гранель» Лариса Маслюклова.

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