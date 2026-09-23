Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в реанимацию на Ставрополье
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В Ставропольском крае годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом. По предварительным данным, малыш нашел сверток с так называемой «солью» и раскусил его, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что пострадавшего малыша госпитализировали с признаками токсического отравления. Врачи оказывают ему необходимую помощь, состояние ребенка уточняется.
Мать ребенка рассказала, что опасное вещество на тумбе оставил 43-летний отец малыша. По ее словам, мужчина ранее был судим. В настоящее время правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту произошедшего.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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