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Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в реанимацию на Ставрополье

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Ставропольском крае годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом. По предварительным данным, малыш нашел сверток с так называемой «солью» и раскусил его, сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно известно, что пострадавшего малыша госпитализировали с признаками токсического отравления. Врачи оказывают ему необходимую помощь, состояние ребенка уточняется.

Мать ребенка рассказала, что опасное вещество на тумбе оставил 43-летний отец малыша. По ее словам, мужчина ранее был судим. В настоящее время правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту произошедшего.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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