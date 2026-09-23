Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в реанимацию на Ставрополье Происшествия сегодня в 13:59 Фото - © Медиасток.рф

В Ставропольском крае годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом. По предварительным данным, малыш нашел сверток с так называемой «солью» и раскусил его, сообщает Telegram-канал «112».