сегодня в 13:17

В Москве пресекли подготовку теракта против чиновника

ФСБ задержала жителя Москвы, который хотел взорвать автомобиль в кортеже чиновника, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ РФ по Москве и Московской области.

По данным правоохранителей, фигурант 1993 года рождения был членом террористической организации. Он планировал устроить в Московском регионе теракт путем взрыва автомобиля, входящего в состав кортежа высокопоставленного чиновника

Мужчина изучал в Сети способ применения самодельных взрывчатых веществ, а затем купил компоненты для изготовления СВУ. ФСБ пресекла его действия.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), а также ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Подозреваемого поместили под стражу.

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