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Захарова высмеяла рассказ Сикорского о запасах риса и варенья

Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о подготовке к возможной войне. По словам дипломата, министр рассказал, что сделал продовольственные запасы.

Сикорский, в частности, сообщил, что запасся рисом, а также о том, что у него дома есть ручной насос и варенье, сваренное из фруктов со своего огорода. Захарова отреагировала на это заявление с иронией, посмеявшись над ним.

«Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, — галоперидол», — написала Захарова.

Ранее глава МИД Польши неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России.

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