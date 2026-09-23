Жесткие кадры: схватка медведя и собаки под Красноярском попала на видео

В поселке Потапово под Красноярском медведь пробрался на участок и попытался загрызть собаку. Их жестокая схватка попала на видео, кадры публикует Kras Mash .

В ролике запечатлено, как косолапый забегает на участок и тут же нападает на породистую собаку. Он пытается ее укусить и задавить, но пес дает отпор, громко лая.

Затем медведю все-таки удается повалить собаку на землю и зажать в углу. Хвостатый друг человека получил серьезные ранения, но выжил.

Вскоре выяснилось, что медведь забрался на участок главы Потапово Веры Зибровой. Она рассказала, что за несколько дней до инцидента другого медведя видели у школы и детсада — его застрелили.

Местные жители стараются обходить лес стороной и сами возят детей в школу. По словам людей, ситуация с косолапыми тяжелая, но охотники не справляются.

Накануне рядом с этим поселком задрали сторожа, который охранял технику для лесозаготовки.

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