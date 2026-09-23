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Медведь убил сторожа на автостоянке в Красноярском крае

Медведь напал на сторожа на автостоянке в Енисейском округе Красноярского края. Мужчина не выжил, сообщает SHOT .

39-летний погибший охранял технику для лесозаготовки рядом с деревней Потапово. Тело мужчины нашли накануне вечером на рабочем месте.

На месте работают следователи. Они выясняют детали происшествия.

По данным местных властей, ситуация с выходом косолапых к людям в округе остается напряженной. За сентябрь в районе отстрелено уже 73 медведя.

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