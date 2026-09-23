Предприниматели могут приобрести на торгах крупное помещение в Лианозове

На открытые торги выставили крупное коммерческое помещение свободного назначения в столичном районе Лианозово, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Объект расположен в шаговой доступности от станции метро «Алтуфьево» по адресу: Новгородская улица, дом 38.

«Крупные нежилые помещения — ликвидный актив, который можно использовать для развития как одного, так и сразу нескольких коммерческих проектов. Приобрести такой объект можно напрямую у города на открытых торгах. В частности, сейчас в числе предложений — помещение свободного назначения площадью 286,8 квадратного метра в районе Лианозово. Оно находится на первом этаже многоквартирного дома на Новгородской улице. Среди преимуществ — отдельный вход, шаговая доступность станции метро „Алтуфьево“, а также близость к одноименному парку и МКАД, что может способствовать стабильному потоку клиентов», — отметил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 14 октября. Аукцион пройдет 23 октября на электронной площадке «Росэлторг». Продавцом недвижимости выступает Департамент городского имущества города Москвы.

Столица выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Увидеть полный перечень актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru, а также на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы».

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