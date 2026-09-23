Мойте руки: что важнее постоянной дезинфекции телефона и клавиатуры

Самая эффективная профилактика по уменьшению потенциально опасных микроорганизмов на смартфоне или клавиатуре — регулярное мытье рук. Это значительно важнее постоянной стерилизации телефона, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Желательно не пользоваться смартфоном во время еды, не брать его грязными руками после улицы или туалета и периодически очищать поверхность устройства», — перечислила Бурнацкая.

По ее словам, для большинства людей достаточно проводить очистку телефона несколько раз в неделю, а при активном использовании в медучреждениях, общественном транспорте или других местах с высоким риском загрязнения — ежедневно.

Полностью избавиться от микроорганизмов на окружающих предметах невозможно и не нужно, подчеркнула врач. Главная задача — поддерживать разумную гигиену. Именно сочетание чистых рук, регулярной обработки часто используемых поверхностей и соблюдения элементарных санитарных правил позволяет существенно снизить риск передачи инфекций.

«Для регулярной обработки лучше всего подходят специальные салфетки для электроники или мягкая ткань, слегка смоченная раствором на основе изопропилового спирта с концентрацией около 70%. Именно такие средства эффективно уничтожают большинство бактерий и вирусов и при правильном использовании не повреждают технику», — сказала собеседница.

Она уточнила, что перед очисткой устройство желательно выключить и не допускать попадания жидкости внутрь корпуса или клавиатуры. Не рекомендуется использовать агрессивные бытовые средства — хлорсодержащие растворы, ацетон, растворители или абразивные порошки. Они могут повредить защитное покрытие экранов и пластиковые детали.

Если речь идет о клавиатуре, то полезно периодически удалять пыль и крошки с помощью специальных щеток или баллонов со сжатым воздухом.

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