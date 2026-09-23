На Александра Шпака* завели дело из-за призывов к терроризму

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака*. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, не позднее октября 2024 года Шпак* разместил в Telegram-канале видеоролик, в котором содержатся признаки призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды и оправдания терроризма. Видео было доступно неограниченному кругу лиц.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб. На Шпака* завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В скором времени ему предъявят официальные обвинения.

Ранее фигурант был заочно осужден по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

* Признан иноагентом в России.

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