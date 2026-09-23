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ВС РФ за ночь сбили 514 беспилотников в небе над Россией

Российская армия уничтожила 514 вражеских беспилотников в небе над Россией. Дроны пытались атаковать регионы прошедшей ночью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областями.

Также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном, Татарстаном, над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью российские войска ночью поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистические центры, а также морские суда, используемые в интересах ВСУ.

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