Склады, сухогруз, логистические центры: ВС РФ нанесли очередной удар по Украине

Российские войска ночью поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистические центры, а также морские суда, используемые в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киеве и Киевской области удары пришлись по складу хранения материалов для производства БПЛА и промпредприятию (ООО «Туканс») в н. п. Вишневое, которое осуществляло выпуск комплектующих для дронов.

Также ВС РФ поразили три логистических центра в Одессе, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ, и склад комплектующих для БПЛА в н. п. Мирное Одесской области.

Также был прилет по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.

Ночные удары осуществлялись с применением БПЛА.

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