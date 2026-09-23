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Медвежья осада: хищники со всех сторон окружили Абазу в Хакасии

Город Абаза в Хакасии оказался в ловушке: его со всех сторон окружили медведи. За ночь косолапые вышли к мосту, садам и дачам, сообщил замглавы Хакасии Дмитрий Бученик в мессенджере МАКС .

Хищников заметили в районе городского моста, садов Абазы-Заречной и дачного общества «Черемушки». Один из них оказался довольно крупных размеров, а его собрат снес забор на одном из участков.

Глава муниципального образования Валентина Филимонова добавила, что некоторых зверей, напавших на город, прогнали. Еще троих медведей отстрелили.

Всего за сентябрь в окрестностях города ликвидировали минимум 41 медведя. Ранее над Абазой начали патрулировать БПЛА с тепловизорами. Полицейские круглосуточно следят за обстановкой в лесу, берегом Абакана и окраинами жилых районов.

Благодаря тепловизорам можно рассмотреть хищника в темное время суток, тумане и густой растительности. Операторы передают данные наземным группам с охотниками-добровольцами.

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