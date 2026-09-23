Новый сбор с пассажиров могут ввести в РФ для поддержки отечественных самолетов

В России могут ввести дополнительный сбор с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов, сообщает «Коммерсант ».

Введение нового сбора обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Предполагается, что платеж будет составлять до 500 рублей за внутренний рейс и до 1 тыс. рублей — за международный.

Благодаря этой мере власти планируют собрать 200–250 млрд руб. в 2027–2030 годах. Затем необходимость в платеже может отпасть, как только стоимость самолетов снизится.

По данным источника издания, «финальных решений по сумме и методике сбора нет». Эксперты утверждают, что рост стоимости билетов может привести к падению трафика. Они предлагают компенсировать издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.

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