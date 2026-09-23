Продюсер Старцева объяснила, как справиться со страхом публичных выступлений

Продюсер и телеведущая Елена Старцева рассказала, как подготовиться к выступлению и говорить перед аудиторией, несмотря на волнение, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Старцевой, страх сцены не связан с профессионализмом: даже опытные специалисты могут терять голос и забывать знакомые факты. Умеренное волнение естественно, поэтому цель — не избавиться от него полностью, а научиться действовать вопреки тревоге.

Перед выступлением эксперт советует сформулировать одну главную мысль, подобрать два-три аргумента и понятный пример. Заучивать речь дословно не стоит: надежнее запомнить ее логику и ключевые тезисы. Речь полезно несколько раз произнести вслух, записать на телефон и проверить, понятна ли она человеку без специальных знаний.

Развивать навык помогут короткие истории: сначала их можно рассказывать близким, затем коллегам. Перед мероприятием стоит уточнить его условия и по возможности приехать заранее, чтобы осмотреть помещение и проверить оборудование.

Если во время выступления сбилось дыхание, Старцева рекомендует сделать паузу, выдохнуть или отпить воды. Оговорку достаточно исправить и продолжить речь. Начать практику можно с небольшого выступления или короткого видео. Если тревога вызывает панические приступы, проблемы с дыханием или мешает работе, эксперт советует обратиться к психологу или психотерапевту.

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