Психиатр Вилков назвал три неочевидных признака деменции

Почти у четверти россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией, показало исследование Аналитического центра НАФИ и проекта Деменция.net. В 2024 году таких людей было 18%, в 2025-м — около 21%.

«Помимо типичных симптомов деменции, к которым относятся резкая забывчивость, сложности в быту, изменения в поведении и снижение интереса к привычным вещам, близким стоит обратить внимание на резкое ухудшение зрения. Человек начинает жаловаться, что стал хуже видеть», — сказал Вилков.

По словам психиатра, на развитие деменции также могут указывать отказ от любимой еды, изменение аппетита и резкая потеря веса. Еще один возможный признак — новые навязчивые ритуалы и повторяющиеся действия без цели.

При появлении таких симптомов Вилков посоветовал обратиться к неврологу. Врач может провести анкетирование для выявления когнитивных нарушений и назначить магнитно-резонансную томографию головного мозга.

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