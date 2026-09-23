Число разводов на Ставрополье снизилось на 25%

На Ставрополье стало на четверть меньше разводов. Начальник краевого управления ЗАГС Сергей Назаренко связал это с ростом возраста вступающих в брак, сообщает «Победа 26» .

О снижении числа разводов он рассказал на пресс-конференции в РИЦ Ставрополья. По его словам, тенденция сохраняется.

Назаренко считает, что показатель изменился из-за роста среднего возраста вступающих в брак.

«Они оценивают этот шаг как самый важный. Когда мы проводили опросы среди молодежи, порой люди не задумывались даже о финансовой основе их жизни. И когда писали основную причину расторжения брака, то там частым ответом было — не сошлись характерами», — сказал Назаренко, описывая результаты опросов молодежи.

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