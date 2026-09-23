Лечили водкой: девушка напилась жидкости из батарей вместо воды

Пользовательница Сети Ника встала ночью, чтобы попить воды, и через несколько часов оказалась в реанимации с риском отказа почек и летального исхода. В больнице ей прописали лечение водкой.

Девушка рассказала, что ночью захотела пить и наткнулась на бутылку, которая стояла неподалеку. Она сделала несколько больших глотков и поняла, что в емкости была вовсе не вода.

Вскоре выяснилось, что днем муж девушки занимался отоплением и слил в эту бутылку жидкость из батареи. Когда до Ники дошло, что она выпила, то она вызвала рвоту и приняла сорбент, а затем позвонила в больницу.

Там ей посоветовали «выпить водку». Девушке сообщили, что если в отопительной системе был антифриз с этиленгликолем, то это может быть действительно опасно. Этанол в этом случае используют как антидот, потому что он мешает организму превращать этиленгликоль в его наиболее токсичные продукты.

В итоге девушка решила сама поехать в больницу. Там ей сделали ЭКГ, проверили почки и дали водку в качестве лекарства.

«Пол-литра водки, залпом! Без закуски и тостов», — призналась Ника.

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