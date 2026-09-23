17-летний подросток поджег АЗС и авто участкового в Красногорске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале о двух поджогах, совершенных 17-летним подростком в городском округе Красногорск Московской области. По ее словам, юноша действовал по указанию незнакомцев, которые связались с ним через один из мессенджеров и представились сотрудниками органов безопасности.

Сначала подросток поджег заправочную колонку на автозаправочной станции, а затем — служебный автомобиль возле опорного пункта участкового уполномоченного полиции. Оба возгорания были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Волк показала видео одного из преступлений, на котором видно, как юноша обеими руками из двух бутылок поливал неизвестной быстровоспламеняющейся жидкостью заправочную станцию, после чего из кармана достал зажигалку и поджег колонку, затем сбежал.

Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе опроса, который проводился в присутствии законных представителей, юноша рассказал, что выполнял задания анонимных «кураторов» из мессенджера. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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