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Собственника ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке задержали

Происшествия
0:36

Задержан собственник торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке, где произошел смертельный пожар, сообщает РЕН ТВ.

Здание ТЦ загорелось во вторник. Пожар унес жизни четырех человек. Также в результате ЧП пострадали еще более 10 человек.

Посетители торгового центра заявили, что пожарная сигнализация в здании не сработала, поэтому люди не успели вовремя эвакуироваться. СК проводит проверку по этому факту.

После пожара было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Жители устроили возле ТЦ стихийный мемориал. Люди несут к месту трагедии цветы и игрушки.

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