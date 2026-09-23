Остался только каркас: «ГАЗель» сгорела на Ярославском шоссе
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На Ярославском шоссе вспыхнула «ГАЗель». Инцидент произошел на северо-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, что из грузового автомобиля продолжает валить дым. От самой машины остался только каркас и салон.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины возгорания устанавливаются.
О пострадавших не сообщается.
В столичном Дептрансе сообщили, что движение в сторону центра затруднено на 3 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.
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