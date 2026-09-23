Участник «Героев Подмосковья» Агафонов: коллеги уважают мой опыт

Участник программы «Герои Подмосковья», заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в г. о. Балашиха Илья Агафонов заявил РИАМО, что коллеги, которые пришли в систему обычным путем и работают в ней много лет, с уважением относятся к его опыту.

«Коллеги относятся хорошо, доброжелательно, с уважением к моему прошлому опыту. Разница в подходах, конечно, чувствуется: у них больше опыта в процедурах внутреннего управления в органах власти, у меня — в системном управлении и решении задач в условиях потери управления», — рассказал Агафонов.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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