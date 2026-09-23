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Мосбиржа анонсировала запуск курса биткоина к рублю

Экономика

Фото - © РИА Новости

Мосбиржа готовится запустить курс биткоина к рублю (BTC/RUB), сообщает РБК со ссылкой на главу наблюдательного совета торговой площадки Сергея Швецова.

Также Мосбиржа запустит курс биткоина к квазидоллару. Вместе с BTC/RUB это будет образовывать «треугольник» взаимосвязанных инструментов, грани которого:

  • BTC/RUB — биткоин/рубль;
  • BTC/USDx — биткоин/квазидоллар;
  • USDx/RUB — курс самого квазидоллара к рублю.

Швецов добавил, что пары BTC/USDхиBTC/RUB сразу собираются запускать также и с другими цифровыми валютами. Таким образом, участники смогут подавать заявки как за рубли, так и за квазидоллары.

Точные сроки запуска торгов парой биткоин-рубль неизвестны. Финальной реализацией проекта занимается Центробанк. В пресс-служба регулятора отметили, что биржи вправе проводить торги криптовалютой. ЦБ ожидает организации таких операций.

Там отметили, что это необходимо, чтобы «неквалы» могли приобретать криптоинструменты в пределах 300 тыс. рублей у одного посредника.

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