Создан цифровой подборщик масел под разные условия эксплуатации автомобиля

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» расширила функционал своего онлайн-подборщика масел, добавив возможность учитывать индивидуальные запросы автовладельцев. Теперь пользователи могут выбрать моторное масло под конкретные условия эксплуатации: сильный мороз или жару, спортивный стиль вождения, повышенные нагрузки на двигатель при езде по бездорожью, а также максимальный ресурс при коротких городских поездках и частом стоянии в пробках.

Сервис будет полезен как обычным автомобилистам, так и специалистам СТО и автотранспортных предприятий. Модернизация подборщика — очередной шаг в развитии цифровых сервисов компании.

Подборщик помогает найти продукты для легковых автомобилей, мотоциклов, автобусов, грузовой техники и спецтехники. В базе доступны не только моторные, но и трансмиссионные масла, а также гидравлические, тормозные и охлаждающие жидкости. Поиск можно вести не только по марке и модели машины, но и по вязкости и требованиям производителя. Онлайн-сервис объединил почти двадцатилетний опыт компании и экспертизу большой команды профессионалов.

Подборщик был запущен в 2023 году и размещен на сайтах Gazpromneft и G-Energy. Для удобства пользователей платформа предлагает сразу приобрести выбранный продукт — на маркетплейсе или в ближайшем магазине, который можно найти на карте и посмотреть его контакты. При необходимости можно записаться на СТО для замены масла. Воспользоваться подборщиком можно через телефон или компьютер, а также на кассах самообслуживания на фирменных АЗС компании — так автомобилист может прямо на месте подобрать масло, купить его и продолжить обслуживание.

Заместитель генерального директора «Газпромнефть — смазочные материалы» Николай Дорошенко отметил, что за последние годы выбор масел и технических жидкостей для автомобиля стал существенно сложнее, так как меняются конструкции двигателей, требования автопроизводителей и сами сценарии эксплуатации.

«В таких условиях универсального совета уже недостаточно. Чтобы максимально упростить и ускорить эту задачу, специалисты нашей компании разработали цифровой подборщик, который модернизируют на постоянной основе. Когда вы приезжаете на СТО, мастер, исходя из своего опыта, рекомендует вам тот или иной продукт. Здесь происходит то же самое, только за считанные секунды и онлайн. При этом система опирается на знания не какого-то одного специалиста, а на техническую экспертизу целой компании», — сказал Дорошенко.

Ранее российские энергетики на международной научно-практической конференции «Газпромнефть — смазочные материалы» высоко оценили российские трансформаторные масла. На данный момент «Газпромнефть-СМ» производит 4 разновидности трансформаторных масел. Среди них есть и арктическое, у которого температура застывания опускается ниже минус 60 градусов, что позволяет использовать его в северных климатических условиях.