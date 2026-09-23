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Сторожил технику и погиб: медведь задрал 39-летнего мужчину под Потапово

Происшествия

Фото - © Unsplash.com

В Енисейском муниципальном округе Красноярского края медведь насмерть загрыз 39-летнего лесозаготовителя. Мужчина охранял технику на стоянке грузового транспорта в окрестностях деревни Потапово и скончался на месте от полученных травм, сообщает SHOT.

Трагедия случилась накануне вечером. 39-летний мужчина работал лесозаготовителем и в тот момент охранял технику на стоянке грузового транспорта. Медведь напал на него, и от полученных травм мужчина погиб на месте.

По данным местных властей, ситуация с выходом медведей к людям в округе крайне напряженная. Только за сентябрь в районе ликвидировали уже 73 медведя, а сообщения от жителей о встречах с хищниками поступают ежедневно.

В связи с угрозой для населения на территории введен режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют не выходить на улицу в темное время суток и воздержаться от посещения лесов.

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