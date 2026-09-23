Мадьяр отверг обвинения в краже мобильного телефона

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр попросил лишить его неприкосновенности из-за дела о краже мобильного телефона. Сам он отрицает все обвинения, сообщает ТАСС .

Инцидент с телефоном произошел в будапештском клубе в 2024 году. По версии прокуратуры, Мадьяр забрал телефон у снимавшего его мужчины и выбросил его в Дунай. Правоохранители начали расследование по подозрению в краже.

Сам политик утверждает, что его «совесть чиста». По его словам, инцидент был «провокацией», якобы организованной прошлыми властями, которые пытались его дискредитировать как своего главного соперника на предстоящих выборах. Мадьяр попросил парламент немедленно приостановить действие его иммунитета, чтобы ответить по делу.

Прокуратура ранее также попросила парламент лишить премьера неприкосновенности. По мнению Мадьяра, в правоохранительном ведомстве сохранились сторонники прежних властей, которые пытаются «смешать в сознании людей серьезные коррупционные преступления с политической кампанией по очернению» нового правительства и партии «Тиса».

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