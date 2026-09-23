Ошейник может быть опасен: каким собакам нельзя его носить

При выборе амуниции хозяева собак все чаще отдают предпочтение шлейке, называя ошейник устаревшим и опасным аксессуаром. При этом никаких серьезных исследований, доказывающих пагубное влияние ошейников, нет. Но в неумелых руках он действительно может причинить вред, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Любой профессиональный кинолог вам скажет, что обе амуниции хорошо выполняют свои задачи, и ошейник вполне допустим. Но при ключевом условии — ошейник подобран правильно и используется по назначению», — подчеркнул Голубев.

Нагрузка на шею

Распространено мнение, что главная угроза ошейника — создающаяся точка давления, когда вся нагрузка концентрируется в шее, которая у собак особенно уязвима. Это действительно так, но только в том случае, когда животное постоянно виснет на ошейнике, тогда рано или поздно такие прогулки приведут к проблемам опорно-двигательного аппарата или травмам.

Но следует понимать, что любое натягивание поводка в принципе допускать нельзя — ни с ошейником, ни со шлейкой, предупредил кинолог. Конструкция шлейки просто лучше распределяет нагрузку по телу собаки. Если же питомец умеет гулять с провисшим поводком, то опасность любой амуниции отпадает.

«Поэтому прежде всего необходимо работать с проблемой. Когда собака тянет поводок, следует остановиться и замереть. Дождаться, когда поводок провиснет. И только после этого продолжать движение», — сказал собеседник.

По его словам, когда питомец начинает понимать механизм, обязательно нужно хвалить его за спокойный темп, выдавать лакомство у ноги.

Недопустимость рывков

Следующая опасность ошейника связана с действиями хозяина: нельзя делать резкие рывки. Легкое одергивание — да, но и это может быть с большими оговорками.

Как уточнил кинолог, для многих людей разница между «легкими одергиваниями» и «рывками» неочевидна. Поэтому, например, когда хозяин собаки — сильный мужчина, то специалист обычно запрещает вообще использовать такой прием в любом виде.

Причина, почему это опасно, та же — хозяин искусственно создает сильную нагрузку и угрозу для нежной части тела питомца.

Каким собакам ошейник не подходит

При этом есть животные, для которых ошейники требуют осторожности. Это маленькие миниатюрные породы собак, у которых тело в принципе хрупкое. А также брахицефалы, чтобы не создавать лишнюю нагрузку для трахеи и дыхания.

Также ошейники нельзя носить собакам с заболеваниями шеи и позвоночника.

Категорически нельзя

По мнению Голубева, строгие с шипами, удушающие, электрические ошейники не должны существовать на рынке. Это опасные предметы, которые абсолютно бесполезны в дрессировке. Ни один хороший кинолог никогда не посоветует применять их.

«Правильно подобранный размер тоже важен. Ошейник не должен быть ни тугим, ни свободно болтающимся. Между ошейником и шеей должны проходить два пальца», — посоветовал специалист.

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