Ребенок плохо учится? Причиной может оказаться шум в классе

«Шум в классе не просто вызывает дискомфорт. Это реальная акустическая перегрузка, которая может напрямую влиять на работу мозга. Дело в том, что ухо лишь передает сигнал, а слышит и интерпретирует именно мозг. Когда в классе или холле школы одновременно звучит множество голосов, мозг автоматически пытается распознать смысл фраз или определить, не обращены ли они к ребенку. Это отвлекает оперативную память от учебной задачи», — сказал Дикопольцев.

Он добавил, что в результате такой перегрузки — дети хуже могут разбирать речь учителя, быстрее уставать и пропускать часть информации. Мозг тратит дополнительные ресурсы на распознавание нужного сигнала из шума, а не на понимание смысла. Доказано, что шум умеренно негативно влияет на успеваемость, особенно у детей начальной школы, ухудшая внимание, память и восприятие речи.

«Этому посвящено, например, исследование, опубликованное в Journal of the Acoustical Society of America в 2018 году. Ученые моделировали реальную ситуацию: 245 восьмилетних детей слушали рассказы, а фоном звучал шум из голосов нескольких одновременно говорящих детей. В итоге даже низкий уровень такого детского гомона снижал понимание речи», — рассказал аудиолог.

Особенно тяжело в таких условиях детям с изначально низкой рабочей памятью. В зоне риска — дети с повышенной чувствительностью к шуму и те, у кого есть даже легкое снижение слуха, которое может оставаться незамеченным.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.