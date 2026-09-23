В России может появиться новое основание для заморозки счетов в банках

Речь идет о частичном совпадении данных гражданина с информацией о человеке, в отношении которого принято решение о заморозке средств. При обнаружении сходства счет будут блокировать на пять дней.

По состоянию на 1 февраля этого года более 800 человек в списке Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания данных.

Президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер спрогнозировал, что если законопроект примут, это может привести к росту количества блокировок счетов на 20%.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева добавила, что в таком случае трудности в основном затронут носителей распространенных имен и фамилий.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что полных тезок по фамилии, имени и отчеству — менее 1%. Но нужно доработать алгоритмы установления связи между людьми, а также создать быстрый и понятный порядок снятия ограничений.

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