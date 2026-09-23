В Нерюнгринском районе Якутии действует режим повышенной готовности
В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на местной ГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко в мессенджере МАКС.
Возгорание на территории электростанции произошло 22 сентября. Огонь потушили в тот же день, затем специалисты начали устранять последствия ЧП.
В результате пожара пострадал один человек. Со вторника в районе введен режим повышенной готовности из-за происшествия.
Терещенко оценил ситуацию на подстанции. Он также рассказал о готовности местных властей и промышленных предприятий оказать помощь энергетикам.
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