В Нерюнгринском районе Якутии действует режим повышенной готовности

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В Нерюнгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности после пожара на местной ГРЭС. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко в мессенджере МАКС .

Возгорание на территории электростанции произошло 22 сентября. Огонь потушили в тот же день, затем специалисты начали устранять последствия ЧП.

В результате пожара пострадал один человек. Со вторника в районе введен режим повышенной готовности из-за происшествия.

Терещенко оценил ситуацию на подстанции. Он также рассказал о готовности местных властей и промышленных предприятий оказать помощь энергетикам.

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