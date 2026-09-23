В Подмосковье в 2027 году откроют поликлинику ЖК «Прибрежный Парк»

Группа «Самолет» построила более половины поликлиники для взрослых и детей в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Подмосковье. Учреждение на 216 посещений в смену планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Готовность поликлиники площадью около 4 тыс. кв. м превысила 50%. Строители прокладывают инженерные сети, монтируют системы отопления, вентиляции и водоснабжения, выполняют внутреннюю отделку. В технических помещениях устраивают шумоизоляцию, кровельные работы завершены наполовину.

В трехэтажном здании предусмотрены отдельные блоки для взрослых и детей. За смену поликлиника сможет принять 162 взрослых и 54 ребенка, здесь смогут работать более 140 специалистов. Прием будут вести терапевты, педиатры, врачи общей практики и узкие специалисты. В здании также разместят дневной стационар, рентгенодиагностический блок, аптечный пункт и пост скорой помощи с отдельным входом.

В каждом отделении оборудуют входную группу с регистратурой, гардеробом и кабинетом дежурного врача. В детском блоке предусмотрена колясочная. Для маломобильных посетителей сделают входы без ступеней, установят лифты и оборудуют санитарные комнаты. Возле здания появятся парковка для автомобилей и велосипедов, освещение и навигация; территорию озеленят.

ЖК «Прибрежный Парк» расположен рядом с Видновским парком и музеем-заповедником «Горки Ленинские», в 10 км от МКАД. В комплексе уже открыты два детских сада на 450 мест и школа на 1650 учеников. Всего проект предусматривает три детских сада, школу, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и многоуровневый паркинг. Социальную инфраструктуру в подмосковных жилых комплексах застройщики возводят за счет внебюджетных средств.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.