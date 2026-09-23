В Пушкино разрешили построить поликлинику в квартале «Публицист»

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу DOGMA разрешение на строительство поликлиники на 432 посещения в смену в жилом квартале «Публицист» в Пушкино, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

О выдаче разрешения сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова. В четырехэтажной поликлинике площадью 5,6 тыс. кв. м откроют детское и взрослое отделения. Там разместятся кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, диагностические отделения и стоматологическое подразделение. Помещения оснастят современным оборудованием и приспособят для маломобильных посетителей.

«Наличие собственной современной поликлиники непосредственно у дома избавит жителей от необходимости регулярных поездок в другие районы за медицинской помощью», — прокомментировал директор по продажам ЦФО DOGMA Ильдар Газиев. Он отметил, что объект построят с учетом стандартов здравоохранения Московской области.

Квартал «Публицист» расположен на улице Зеленая роща, в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Проект разделен на четыре этапа: предусмотрены 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две школы, пять детских садов, поликлиника, социальные и коммерческие объекты. Сейчас девелопер реализует первый этап — пять жилых корпусов и детский сад на 300 мест.

Компания также благоустроит 20 га прилегающего лесопарка, модернизирует дороги, построит остановки и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино». Социальную инфраструктуру в жилых комплексах Подмосковья за счет внебюджетных средств возводят и другие застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.