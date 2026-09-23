Операторы Подмосковья снизили начисления за вывоз отходов после жалоб

Предприниматели в Подмосковье добились пересмотра начислений за вывоз отходов за прошлые периоды после обращения к бизнес-омбудсмену. В одном случае сумму снизили в 18 раз, в другом — в 24 раза, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Предприниматели пожаловались на требования региональных операторов доплатить за ранее оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Заявители не согласились с начислениями и представили документы на совместном приеме уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и прокурора Московской области.

Затем областная прокуратура провела совещание с участием предпринимателей, региональных операторов и представителей министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Участники выявили признаки нарушения порядка начисления платы за обращение с отходами. Операторам рекомендовали уточнить характеристики объектов и пересмотреть предъявленные суммы. Для проверки фактического использования объектов провели выездной осмотр.

По итогам работы расчет задолженности в одном случае снизили в 18 раз, в другом — в 24 раза. Одному из операторов прокуратура внесла представление из-за признаков навязывания невыгодных условий договора. Представление удовлетворили, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а ранее направленную предпринимателю досудебную претензию отозвали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.