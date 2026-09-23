Жители Подмосковья могут оформить адрес через «Добродел»

Жители Подмосковья могут подать заявление на присвоение или аннулирование адреса через мобильное приложение «Добродел». Результат поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Московской области могут подать заявление на присвоение адреса в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, открыть раздел «Услуги» — «Земля» и выбрать услугу «Присвоение адреса». В электронной форме необходимо указать муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, а также приложить документы.

Через приложение можно подать и заявление на аннулирование адреса. Это может потребоваться при ликвидации объекта недвижимости, изменении его адресации или вынесении решения об отказе в государственном кадастровом учете. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.

Почтовый адрес позволяет определить местонахождение объекта недвижимости. Его можно получить для земельного участка, дома, квартиры, офиса или машино-места, в том числе если строительство еще не завершено. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса в Государственном адресном реестре на официальном сайте.

«Добродел» — мобильное приложение с информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.