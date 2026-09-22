Число погибших при пожаре в ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до четырех

Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до четырех. Еще четыре человека госпитализированы, сообщает 112 .

Пожар в торговом центре вспыхнул днем во вторник. На данный момент известно о троих погибших. По данным SHOT, система пожаротушения в ТЦ могла быть неисправна. Оказавшиеся в ловушке люди были вынуждены прыгать из окон второго этажа.

Предварительно, причиной крупного пожара в ТЦ «Солнечный» могло стать замыкание. Возгорание возникло в новом отделе с одеждой на втором этаже. К настоящему моменту пожар на площади 2100 кв. м локализован.

Как пишет Baza, в результате ЧП в Стерлитамаке погибли три родные сестры во время покупки подарка. 33-летняя Виктория, 27-летняя Алина и 29-летняя Елизавета приехали в ТЦ, чтобы купить подарок на день рождения. Личность четвертой погибшей устанавливается.

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