Полный контакт: что такое каддл-пати и почему они набирают популярность

Подробности о том, что такое каддл-пати и почему они набирают популярность в России, читайте в материале РИАМО.

В России набирают популярность каддл-пати — организованные встречи, на которых незнакомые люди по взаимному согласию обнимаются, держатся за руки или находятся рядом. Хотя подобные мероприятия предлагают безопасный несексуальный тактильный контакт, подходят они не всем: психологи советуют заранее определить личные границы и проверить правила организаторов.

Что такое каддл-пати

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Каддл-пати — это организованные встречи, на которых незнакомые люди по взаимному согласию обнимаются, держатся за руки или находятся рядом. Каддл-пати появились в 2004 году в Нью-Йорке. Их авторами стали тренеры по отношениям и телесно-ориентированным практикам Рид Михалко и Марсия Бачински. В России первые подобные встречи начались с 2017 года. Сейчас они проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и других городах.

Каддл-пати интересны не столько как «вечеринки объятий», сколько как довольно необычный социальный тренажер, говорит в беседе с РИАМО психолог Родион Чепалов.

«Мы живем в эпоху, где тактильный контакт стал дефицитом. Сотни контактов в мессенджерах, десятки чатов, ежедневная переписка. А реальных объятий может не быть месяцами. Это структурный факт современного города» Ксения Солопанова клинический психолог

По словам Ксении Солопановой, современный город строился вокруг эффективности, скорости и мобильности. В нем физическая близость оказалась вытеснена на периферию: люди разучились прикасаться друг к другу без повода. Рукопожатие на встрече, похлопывание по плечу в офисе, объятие при встрече с другом, которого не видел год — все это сократилось до минимума.

Прикосновение стало чем-то, что уместно только в определенных обстоятельствах. В результате тело, которое нуждается в контакте не меньше, чем в еде и сне, остается без него. И тогда появляются форматы, где это можно получить по записи и по правилам — одним из них и стали каддл-пати.

Без флирта и раздеваний: основные правила каддл-пати

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Популярность каддл-пати связана с дефицитом человеческой близости, хотя сам термин «тактильный голод» не считается медицинским диагнозом: он описывает нехватку желательного физического контакта, которая может ощущаться как одиночество, напряжение и изоляция. В то же время добровольные приятные прикосновения, по словам специалистов, снижают тревогу и стресс.

«Формат каддл-пати не предполагает обязательного поиска партнера: объятия не означают флирт, сексуальный интерес или продолжение общения», — отмечал ранее магистр психологии Илья Кутнюк.

Главный принцип таких встреч — это активное согласие, говорит Ксения Солопанова. Перед любым прикосновением нужно спросить разрешение и получить четкое «да». Ответ «может быть» считается отказом. Согласие можно отозвать в любой момент. Запрещены поцелуи и интимные прикосновения, участники приходят трезвыми, и одежда остается на месте. Нарушителей удаляют без права вернуться. Перед встречей проводится собеседование — чаще в формате голосовых или видеосообщений.

Главная психологическая особенность каддл-пати парадоксальна: человек может прийти туда и вообще никого не обнять. Подобные мероприятия можно рассматривать как своеобразную лабораторию личных границ. Родион Чепалов психолог

По словам Ксении Солопановой, когда человек попадает в среду, где ему прямо говорят: здесь все требует твоего согласия, и ты можешь отказаться от чего угодно, нервная система входит в особое состояние.

В обычной жизни отказ почти всегда сопровождается объяснениями, чувством вины и риском для отношений. Однако в случае с каддл-пати отказ встроен в правила. Сама эта безопасность уже имеет терапевтический эффект. Среди участников каддл-пати есть люди с социальной тревогой. Они приходят не за объятиями, а за практикой говорить «нет» в безопасной среде. Есть те, кто живет один, далеко от близких или переживает затяжной стресс. Им нужна физиологическая разгрузка. Исследования показывают, что добровольное приятное прикосновение снижает уровень тревоги и стресса.

Какие риски могут возникать на каддл-пати

Фото - © Nart / Фотобанк Лори

Между тем формат каддл-пати подходит далеко не всем. К примеру, люди в состоянии острой травматической реакции или тяжелой депрессии могут столкнуться с тем, что объятия незнакомцев не приносят облегчения, а усиливают чувство стыда и одиночества, говорит Ксения Солопанова. Как отмечает психолог, опыт, когда тебя обнимают многие, но ты все равно чувствуешь себя абсолютно одиноким, может оказаться разрушительнее, чем одиночество в тишине собственной квартиры.

«Отдельно стоит сказать о людях с нарушенными границами. В пространстве, где правила четкие, человек с размытыми границами может легко принять дружеское прикосновение за нечто большее. Это реакция нервной системы на тепло, которого давно не было», — отмечает собеседница РИАМО.

Человек может автоматически согласиться на объятие, а через две секунды обнаружить, что напряг плечи, задержал дыхание и хочет отодвинуться, дополняет Родион Чепалов. Хорошая практика в такой ситуации — остановиться и изменить решение. Это тренировка контакта не только с другим, но и с собственными ощущениями.

По словам психолога, прикосновение часто автоматически связывается с любовью, сексом или обязательствами. Каддл-пати предлагают непривычное разделение: «Мне приятно, что меня обнимают» совершенно не означает «Ты мне романтически нравишься» или «Теперь мы должны продолжить знакомство».

Именно поэтому формат потенциально интересен людям, которым хочется исследовать близость без сценария свидания. «Но здесь же находится главный риск. Формальное "да" еще не гарантирует внутреннего согласия. Есть люди, которым трудно отказывать из страха показаться грубыми. Они могут улыбаться и соглашаться, хотя им неприятно. Другой риск — участник приходит за объятиями, а фактически надеется найти сексуального или романтического партнера. Тогда возникает скрытая подмена правил», — говорит Родион Чепалов.

В целом, эксперты не рекомендуют каддл-пати людям с острой травматической реакцией, тем, кто не любит прикосновения незнакомцев или не умеет отказывать, а также тем, кто ищет романтические или сексуальные знакомства.

Как правильно подготовиться к походу на каддл-пати

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Эксперты советуют выбирать организаторов каддл-пати с прозрачными правилами, инструктажем, ведущим, требованием трезвости и запретом сексуализированных действий. Участник должен получить явное согласие на прикосновение; «может быть» означает «нет», а согласие можно отозвать в любой момент.

«Я бы перед посещением предложил необычный тест: три раза вслух произнести: "Нет, спасибо", "Так мне не нравится", "Я передумал". Если даже дома эти фразы вызывают сильную тревогу, на мероприятии стоит быть особенно осторожным», — говорит Родион Чепалов.

Эксперт рекомендует оценивать организаторов каддл-пати не по красивым словам о «безопасном пространстве», а по реакции на отказ. Хорошая система — та, где отказ считается нормальным событием, а ведущий действительно вмешивается при нарушении границ. Кроме того, важно оставить себе «право зрителя».

Можно прийти, посидеть, поговорить и уйти. Не нужно обнимать незнакомцев только потому, что за это заплачено и остальные уже обнимаются. Парадоксально, но психологически успешной каддл-пати для конкретного человека может оказаться та, на которой он впервые уверенно сказал: «Сегодня я никого обнимать не хочу», отмечает Родион Чепалов.

В свою очередь Ксения Солопанова перед походом на каддл-пати советует заранее продумать свои границы и не оставлять это решение на момент, когда к вам уже протянули руки. Также важно выбирать проверенных организаторов: у них должен быть ведущий, инструктаж, требование трезвости, запрет на интимные действия. Во время встречи помните: вы можете отказаться в любой момент — без объяснения причин. Это то, ради чего такое пространство и создавалось.