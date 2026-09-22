Воробьев поблагодарил Избирком Московской области за организацию выборов
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Мособлизбирком за профессионализм и ответственную работу на прошедших в регионе выборах.
«Участковые избирательные комиссии, территориальные и региональная избирательная комиссия — это большая организационная и информационная работа. Все, что касается автоматизации процессов, я говорю про ДЭГ, наблюдателей, подготовку — это большая работа. Илья Сергеевич (Березкин — председатель Мособлизбиркома), в вашем лице, я бы хотел сказать слова благодарности вашей команде. Мы знаем, что порядка 4 тыс. участков у нас, это большие команды — люди, которые посвятили этому часть своей жизни. Кто-то 10 лет, кто 15 лет возглавляет УИК. Это всегда очень ответственная работа, в которой много важных мелочей», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.
С 18 по 20 сентября в Московской области состоялись выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование шло в течение трех дней. Выборы прошли и в других регионах России.
Свой гражданский долг исполнил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто отдал свой голос, а также членов избирательных комиссий и наблюдателей.
«Многие выбирают ДЭГ — в Подмосковье это более 730 тыс. избирателей, но и традиционный формат остается востребованным», — заявил глава региона.
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