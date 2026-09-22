Опубликованы кадры обысков у блогера Некоглая и его жены в Молдавии

РЕН ТВ опубликовал видеозапись обысков у блогера Некоглая (Николая Лебедева) и его 21-летней супруги Полины Дубровой, задержанных за торговлю наркотиками в Молдавии.

На обнародованных молдавской полицией кадрах видно, как в ходе обысков в квартире тиктокера силовики находят запрещенные вещества в разных контейнерах, а также электронные весы и телефон.

Согласно данным ведомства, при задержании Николай и Полина оказали сопротивление и угрожали сотрудникам антинаркотического управления. Предположительно, одним из покупателей оказался 51-летний мужчина из Украины.

Ранее депортированного из РФ Некоглая задержали в пригороде Кишинева вместе с женой по подозрению в торговле наркотиками и организации притона. Суд арестовал Лебедева и Дуброву на 30 дней. Если вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.