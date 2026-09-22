Ветеринар Кенжибаев обучает россиян птицеводству от 3 тыс рублей

Ветеринарный врач и орнитолог Аскар Кенжибаев проводит онлайн-консультации по птицеводству от 3 тыс. рублей и выезжает в хозяйства Москвы от 7 тыс. рублей, сообщает Life.ru .

39-летний Аскар Кенжибаев консультирует владельцев кур около 10 лет, а полноценно обучает около четырех. Ветеринарный врач и орнитолог живет и работает в Москве.

Специалист помогает выбрать птицу, организовать кормление, вентиляцию, санитарную обработку и профилактику заболеваний. К нему обращаются как новички, так и опытные птицеводы; среди клиентов были специалисты по недвижимости, эксперты по драгоценным камням и сотрудники правоохранительной сферы.

Онлайн-встреча стоит от 3000 рублей, выезд в хозяйство в Москве — от 7000 рублей. По опыту Кенжибаева, для базовых знаний обычно хватает пяти-шести занятий, а при конкретном запросе — одной-трех встреч. Формат обучения зависит от задачи: от содержания нескольких несушек до запуска хозяйства с бройлерами или редкими курами Аям-Цемани.

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