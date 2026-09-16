В школе № 14 Долгопрудного провели тренировочную эвакуацию

Тренировочная эвакуация прошла 16 сентября в школе № 14 Долгопрудного в рамках ежеквартальных учений по всему округу. В ней участвовали 513 учеников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 14 Долгопрудного 16 сентября провели тренировочную эвакуацию. По сценарию условный очаг возгорания находился на втором этаже, после сигнала пожарной тревоги дети и педагоги организованно покинули здание.

В учениях участвовали 513 школьников, сотрудники отдела полиции Долгопрудного, 6 ПСО, отдела надзорной деятельности и спасательного отряда.

«Сегодня на территории всего Долгопрудного проводилась ежеквартальная тренировка по эвакуации. Перед педагогами и детьми была поставлена задача незамедлительно приступить к эвакуации, сохраняя спокойствие. И дети, и преподаватели справились на отлично», — сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Долгопрудному и Лобне Иван Рябухин.

Во время таких тренировок проверяют работу пожарной сигнализации, систем оповещения и связи, а также отрабатывают действия при эвакуации. Участникам напоминают не паниковать, выполнять указания учителя и не возвращаться в здание без разрешения.

«Такие тренировки проводятся регулярно, чтобы у учеников и учителей выработался навык, как вести себя в экстремальной ситуации», — подчеркнул Иван Рябухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

Защищать пользователей от цифровых угроз помогает нацпроект «Экономика данных». Так, появился Выход31 — проект, созданный в ответ на участившиеся попытки склонить молодых россиян к совершению поджогов, подрывов и других терактов. Он рассказывает, как не попасться на уловку мошенников и что делать, если вам уже написали.