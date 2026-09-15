Школьники Рузского округа написали диктант по цифровой безопасности

Школьники Рузского округа 14 сентября приняли участие в Евразийском диктанте по цифровой безопасности и разобрали распространенные схемы мошенничества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школах Рузского муниципального округа, участвующих в марафоне «Будь в теме!», 14 сентября прошел Евразийский диктант по цифровой безопасности.

Ученики Рузской школы № 2, Нововолковской и Космодемьянской школ, а также Нестеровского лицея изучили распространенные мошеннические схемы. Школьники учились безопасно действовать в ситуациях, когда злоумышленники оказывают давление, требуют быстро принять решение или пытаются получить персональные и финансовые данные.

Участники выполнили задания на основе практических ситуаций: определяли признаки мошенничества и выбирали безопасные модели поведения в социальных сетях и мессенджерах.

«Участие нашего округа в Евразийском диктанте — важный шаг в формировании культуры безопасного поведения в интернете. Сегодня цифровые угрозы затрагивают всех: от школьников до пожилых людей. Мошенники становятся изощреннее, и лучшая защита — это знания», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул, что диктант направлен на развитие практических навыков: распознавание фишинговых ссылок, телефонного мошенничества, фейков и манипуляций, а также защиту персональных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.