Свыше 420 лифтов заменят в рамках офсетного контракта в Подмосковье в 2026 г

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что по офсетному контракту в Подмосковье заменят 422 лифта, достигших срока эксплуатации в 25 лет.

«В этом году у нас истекает 25 лет, это предельный срок для лифта, по которому мы должны его менять. По лифтам, которые у Фонда капитального ремонта — 422 штуки. У нас есть офсетный контракт и мы уверены, что в этом году эти лифты поменяем», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

Сейчас активно ведется монтаж. Особый упор по сдаче лифтов будет на октябрь и ноябрь в тех домах, где делают капремонт.

Всего в Подмосковье 66 959 лифтов. С 2014 года было заменено 13 945 единиц, к замене по офсетному договору запланировано 4125 лифтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.

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