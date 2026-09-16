В Подмосковье объяснили правила установки камеры в подъезде

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило, как жителям многоквартирных домов законно установить камеру видеонаблюдения в подъезде, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Камера у квартиры в подъезде может помочь зафиксировать нарушение общественного порядка, вандализм, кражу личного имущества или другое правонарушение. Ее установка для защиты имущества и личной безопасности в большинстве случаев не запрещена законом.

Камеру можно направить на места общего пользования: лестничную площадку, тамбур, коридор или пространство перед входной дверью квартиры. Согласие всех жильцов для этого не требуется. Оборудование необходимо устанавливать открыто: маскировать его под бытовые предметы и вести скрытую съемку нельзя.

Если камера направлена на дверь соседей, это может затронуть их право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В таком случае необходимо соблюдать закон о персональных данных № 152-ФЗ. Соседи вправе потребовать демонтажа оборудования через суд в соответствии с практикой применения статьи 152.2 ГК РФ.

Для законной установки рекомендуется получить согласие большинства собственников на общем собрании, направить камеру только на общие зоны и заключить договор с управляющей организацией на монтаж и обслуживание. Видеозаписи нельзя использовать в личных целях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.