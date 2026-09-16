Ледяхов ожидает рывка «Зенита» после десятого тура РПЛ

Он отметил, что «Балтика» сохранила уровень прошлого сезона, несмотря на уход ключевых игроков. По его мнению, команда Андрея Талалаева может войти в топ-5 Российской премьер-лиги при удачном стечении обстоятельств, но не сможет попасть в тройку.

«„Балтика“ не стала слабее с прошлого сезона. Талалаев пока справляется с потерей ключевых игроков. Но попадание команды в топ-3 РПЛ кажется мне невозможным, а в топ-5 РПЛ „Балтика“ может попасть, если ей будет везти. „Сине-бело-голубых“ нельзя назвать явными фаворитами в этой игре. Команда не лучшим образом вкатилась в сезон. Но я жду, что после десятого тура РПЛ „Зенит“ полетит. К тому моменту команда пройдет через паузу. Семак должен наладить за это время игру», — сказал Ледяхов.

После восьми матчей «Зенит» занимает пятое место с 15 очками, «Балтика» — седьмое с 11 баллами. Команды сыграют 16 сентября в Калининграде, начало — в 20:45 по московскому времени.

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