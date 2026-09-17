Замминистра ЖКХ Подмосковья ответит на вопросы жителей 23 сентября

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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Ничипорюк 23 сентября в 11:00 ответит на вопросы жителей о цифровой трансформации ЖКХ в прямом эфире, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Ничипорюк проведет прямой эфир на тему «Цифровая трансформация ЖКХ». Встреча состоится 23 сентября в 11:00 в формате онлайн-конференции.

Цифровые технологии помогают сделать взаимодействие жителей с ресурсоснабжающими организациями более прозрачным и ускорить обработку обращений.

Жители могут направить вопросы по ссылке. Прием обращений завершится за 24 часа до начала эфира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.