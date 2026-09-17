Задело бар, кафе и киоск: во Франкфурте-на-Майне прогремели 2 взрыва

Два взрыва с разницей в несколько минут произошли утром во Франкфурте-на-Майне. Никто не пострадал, полиция проверяет версию о причастности преступных групп, сообщает газета «Известия» .

Взрывы произошли 17 сентября на Бергерштрассе в районе Норденд и на торговой улице Цайль в центре Франкфурта-на-Майне. На места происшествий направили полицию.

«Оба взрыва, которые привели к материальному ущербу, произошли рано утром, пока еще было темно, с интервалом всего в несколько минут. Сначала инцидент произошел на Бергерштрассе в районе Норденд, а затем на торговой улице Цайль в центре», — говорится в тексте Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Взрывы повредили бар, кафе и киоск: в зданиях выбило стекла. Представитель городской полиции заявил изданию, что взрывы могли быть связаны с деятельностью организованных преступных групп. По предварительным данным, пострадавших нет.

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