Ефимов: новый детсад появится на проспекте Лихачева

В Южном административном округе Москвы по Адресной инвестиционной программе продолжают строить здания для дошкольного учреждения на 350 мест. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается активное развитие социальной инфраструктуры. В Даниловском районе по строительному адресу: проспект Лихачева, д. 10/1, за счет средств городского бюджета возводят современное здание детского сада на 350 мест. Площадь объекта составит порядка 5,5 тыс. кв. м. В соответствии с современными стандартами здесь будут созданы комфортные и безопасные пространства для детей», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что сейчас объект готов более чем на 75%. Полностью завершены монолитные работы и устройство кровли. Идет внутренняя и наружная отделка, а также монтаж инженерных систем.

Отдельный акцент сделан на архитектурном облике строения: для оформления фасадов применяют металлические панели и бетонную плитку, благодаря которым детский сад получит современный и узнаваемый вид.

Как подчеркнул руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, планировка детского сада изнутри построена на принципе функционального зонирования — это обеспечит детям комфортное пребывание, а сотрудникам максимально удобные условия работы.

«На первом этаже разместят вестибюль с зоной ожидания, групповые ячейки, музыкальный зал, пищеблок и медицинский кабинет. На втором и третьем этажах появятся групповые ячейки для детей, пространства для коррекционно-развивающих и развивающих занятий, а также физкультурный зал. После завершения строительства объект будет передан в ведение столичной системы образования», – рассказал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Для отделки помещений применяют современные экологичные материалы, которые выдерживают влажную уборку и дезинфекцию. Входные группы и лестничные клетки оборудуют с учетом доступности для маломобильных граждан, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в районе Солнцево возведут детсад и школу.

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